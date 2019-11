Ricardo Teodósio novo campeão nacional de Ralis

Ricardo Teodósio e José Teixeira são os novos campeões nacionais de ralis, depois de uma intensa batalha com os seus adversários diretos. A dupla do Skoda Fabia R5 culminou uma época brilhante com o 2.º lugar em ‘casa’, no decisivo Rali Casinos do Algarve.

Ricardo Teodósio chegou à nona e derradeira prova do CPR com três adversários fortíssimos e uma certeza ainda maior: ninguém lhe iria tirar o título de campeão nacional de ralis. O popular piloto da Guia, que já tinha ganho as provas do CPR em Fafe e Mortágua, além de ter subido ao pódio nos Açores, Rali de Portugal, Castelo Branco e Vidreiro, sabia que bastava gerir a posição face aos seus rivais diretos para celebrar o título no rali mais especial do ano para si. E foi exatamente isso que aconteceu, através de um 2.º lugar final e mais duas classificativas ganhas para o CPR, culminando um dos campeonatos mais disputados da história do Nacional de Ralis, criado em 1956.

“É como chegar ao topo da montanha”, afirmou Ricardo Teodósio sobre o momento mais importante da sua carreira. “No primeiro dia quisemos ver como estavam os nossos adversários, mas hoje tentámos andar mais depressa e ganhámos dois troços. Quando passámos a tomada de tempos do último troço, pensei em muita coisa. Na minha família, nos meus amigos, em todas as pessoas que me ajudaram a chegar aqui, no carinho e no apoio que sinto em todos os ralis, principalmente no Casinos do Algarve, claro. É um sentimento difícil de explicar. Trabalhámos muito para sermos campeões, a equipa ARC Sport fez um trabalho fantástico ao longo destes anos, os nossos patrocinadores… todos eles foram cruciais para este título. Obrigado a todos!”, destacou o piloto algarvio, que desde cedo mostrou todo o seu talento natural, inclusive nos campeonatos de karting e fórmulas.