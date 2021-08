Rota do Petisco arranca com 292 estabelecimentos aderentes

A edição deste ano da Rota do Petisco vai decorrer a partir do dia 10 de setembro, em 11 município algarvios, desde Odeceixe à ilha de Tavira com 292 estabelecimentos aderentes, anunciou a organização.

Os amantes da gastronomia são convidados a percorrer todos os restaurantes e pastelarias do Algarve, para degustar os melhores pratos confecionados por conceituados chefs, muitos deles com ingredientes regionais.

Para os adeptos de um estilo de vida mais saudável, existirão opções vegetarianas nas ementas, que este ano inclui também a Rota dos Môces Pequenes, dirigida aos mais novos que acompanham os seus pais e familiares.

Os participantes devem adquirir o Passaporte Solidário num dos estabelecimentos aderentes ou nos pontos de venda oficiais, por um preço de 1,50 euros, que reverte na sua totalidade para nove projetos sociais que integram a Rota Solidária.

Este passaporte servirá para carimbar o maior número de estabelecimentos possível e poderá valer prémios. Em cada uma das paragens, os participantes podem usufruir de um menu especial de petisco e bebida por três euros e doce com bebida por dois euros.

Na edição deste ano, a organização adotou o lema “Petisque mas não Arrisque”, incentivando os estabelecimentos aderentes a cumprir todas as normas de segurança da Direção-Geral de Saúde relativas à pandemia de covid-19.

O evento vai decorrer até ao dia 10 de outubro nos concelhos de Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Monchique, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.

PUB