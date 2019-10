Rotary Club lança Prémio de Poesia

No dia 8 de outubro, o Rotary Club de Faro realizou o lançamento do concurso Prémio de Poesia Tito Lívio, no Hotel EVA, cujo prémio consiste na edição do livro vencedor. Na reunião/jantar, o orador, Professor Doutor José Carlos Vilhena Mesquita, da Universidade do Algarve, efetuou uma palestra sobre o tema “A Poesia nestes Tempos de Mudança”.

O

concurso está aberto a todas as pessoas, que escrevam em português, podendo a

obra ser enviada até ao dia 30 de dezembro de 2019. O Rotary Club de Faro

concebeu, o Prémio de Poesia Tito Olívio, em 2017 com o intuito de promover a

poesia e, simultaneamente, homenagear o poeta Tito Olívio, que é o mais antigo

rotário do Algarve, em atividade, com oitenta e oito anos de idade.

O prémio é bienal, nos anos pares, sendo que a primeira edição foi em 2018. Na presente edição, o premiado será conhecido em 2020. “Este tipo de concurso faz parte dos chamados jogos florais, que apareceram em Toulouse (França), no século XIII, cujo prémio era uma flor. Vem daí o nome de jogos florais. Numa época em que as editoras não arriscam investir em romances ou livros de poesia, este concurso dá oportunidade a um concorrente de ver a sua obra publicada em livro, sem encargos”, explica o Rotary Club.

O poeta Tito Olívio nasceu no distrito de Viseu, cresceu e estudou em Lisboa, tendo vindo para o Algarve há 59 anos. Licenciou-se em engenharia civil e sociologia. Contudo, fez a sua carreira profissional, como engenheiro civil, projetou e dirigiu a construção de dezenas de pontes e pontões em ribeiras de todo o Algarve. Foi presidente do Sporting Clube Farense, dos Bombeiros Voluntários de Faro, do Rotary Club de Faro. Foi fundador e Secretário-Geral do Conservatório de Música do Algarve-Maria Campina, vereador da Câmara Municipal de Faro, Mesário da Santa Casa da Misericórdia de Faro. É sócio honorário do Boa-Esperança Atlético Clube Portimonense, possui a condecoração de Louvor da Cruz Vermelha Portuguesa e a condecoração de Mérito Grau Ouro, da Câmara Municipal de Faro. Foi o fundador da editora Cadernos de Santa Maria, que já publicou mais de 150 obras, suas e de outros autores. Fez palestras, escreveu em jornais diários, regionais e revistas de cultura. Tem mais de 50 livros publicados.

Para mais informações visite o facebook do Rotary Club de Faro.