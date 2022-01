Rui Rio junta-se hoje aos candidatos do PSD em Faro

O Presidente do PSD, Rui Rio, estará esta terça-feira, 25 de janeiro, em Faro, com os candidatos pelo Círculo Eleitoral do Algarve para ações de campanha eleitoral.

Pelas 16:00, Rui Rio, Luís Gomes e os restantes candidatos às Eleições Legislativas, vão descer as ruas de Faro para contactar com a população e os comerciantes locais. O ponto de encontro da arruada social democrata é a Praça da Liberdade.

De seguida, pelas 17:00, Rui Rio e Ricardo Batista Leite participam nas “Conversas Centrais sobre Saúde”, um debate cuja moderação estará a cargo de Luís Gomes. Para este debate, o ponto de encontro é a Doca de Faro.