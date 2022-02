Ruínas Romanas de Milreu acolhem exposição fotográfica

As Ruínas Romanas de Milreu, em Estoi, vão acolher a exposição fotográfica "Oficinas no Cabo do Mundo”, até 28 de fevereiro, anunciou a associação In Loco.

Esta exposição nas ruínas testemunha o olhar de 23 jovens dos 16 aos 85 anos, que visitaram a Fortaleza de Sagres no âmbito do projeto “Oficinas no Cabo do Mundo”.

“Oficinas no Cabo do Mundo junta num tempo e em dois espaços, matéria de três tempos diferentes: o tempo do monumento e o tempo de duas gerações humanas… Lindo o projeto, quase etéreo…porque etéreo é o tempo”, refere o presidente da Junta de Freguesia de Alte, António Martins, em comunicado.

A exposição tem percorrido o Algarve, tendo iniciado a sua viagem na Fortaleza de Sagres, passando por Alte, Sarnadas e Faro.

Este projeto envolve jovens do curso profissional de Técnico de Turismo da Escola Profissional Cândido Guerreiro e séniores residentes na freguesia de Alte, desenvolvido a partir de uma ideia original de Isa Catarina Mateus.