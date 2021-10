Ruy de Carvalho leva “A Ratoeira” a Lagoa

O ator Ruy de Carvalho vai subir ao palco do Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, com a peça “A Ratoeira”, no dia 6 de novembro pelas 21:30, anunciou a autarquia.

Esta peça protagonizada por Ruy de Carvalho é baseada na história de “The Mousetrap”, de Agatha Christie, que tem batido todos os recordes como a obra de teatro que está em cena há mais tempo, segundo o comunicado.

Além de Ruy de Carvalho, Daniel Cerca Santos, Elsa Galvão, Filipe Crawford, Henrique Carvalho, Luís Pacheco, Sara Cecília e Teresa Coelho são outros atores que fazem parte do elenco.

A peça retrata um grupo de desconhecidos que está preso numa pensão durante uma tempestade de neve, incluindo um assassino.

Os bilhetes têm o preço de 10 euros e já se encontram à venda na Ticketline, Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Os interessados podem ainda usufruir de um desconto de 20% com o passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do município.

