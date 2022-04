S. Brás: Centro de saúde com espaço multifuncional

O Espaço Multifuncional de Intervenção e Reabilitação do Centro de Saúde de S. Brás de Alportel entrou em funcionamento no final do mês de março, anunciou a autarquia.

Este centro em S. Brás de Alportel pretende dar novas respostas na área da intervenção e reabilitação, reforçando a capacidade de apoio a crianças e jovens dos projetos Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) e do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI).

O espaço em S. Brás será dinamizado por profissionais da Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados do Agrupamento de Centros de Saúde do Central (ACES Central), mais precisamente terapeuta ocupacional, terapeuta da fala, psicóloga e fisioterapeuta.

O novo espaço foi alvo de obras de requalificação com um investimento de 36.699,51 euros da Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS).

No futuro, o ACES Central pretende iniciar um novo projeto-piloto neste espaço relativo a reabilitação respiratória de utentes diagnosticados com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) que serão acompanhados por fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica nas áreas de cardiopneumologia e radiologia.