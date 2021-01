Santa Casa da Misericórdia de Faro elege órgãos sociais

A lista liderada pelo provedor José Ricardo Candeias Neto à eleição dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia foi a eleita pelos presentes na Assembleia Geral Eleitoral, que decorreu a 18 de dezembro, anunciou a instituição.

Os novos órgãos sociais ocuparão o cargo até ao ano de 2024 e a tomada de posse está agendada para dia 10 de janeiro, pelas 12:30, na Igreja da Sé, em Faro.

A cerimónia tem início às 11:30, com a bênção e a celebração eucarística presidida pelo Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas, com a participação de vários convidados da cidade de Faro.

No plano de ação para os próximos anos predomina “a vigilância constante sobre a sustentabilidade financeira institucional, o rigor de gestão, a capacidade de inovação e o rigoroso cumprimento das medidas apresentadas pela Direção-Geral de Saúde, no âmbito da pandemia, e a manutenção dos postos de trabalho e das respostas sociais”, segundo o comunicado.

Em relação a novos projetos, está prevista a obra de adaptação e conservação do lar de idosos da Torre de Natal, em Faro, com capacidade para 64 utentes.

