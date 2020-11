São Brás de Alportel tem unidade móvel ao serviço da vacinação contra a gripe

O Município de São Brás de Alportel está a colaborar com a Administração Regional de Saúde do Algarve, na campanha de vacinação contra a gripe, mediante recurso à Unidade Móvel de Saúde, desde o passado dia 28 de outubro, anunciou o município.

Todos os locais na periferia do concelho estão a ser visitados pela Unidade Móvel de Saúde, na qual uma equipa de enfermagem da Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Al-Portellus, se encontra disponível para, de forma segura e gratuita, administrar a vacina contra a gripe a todas as pessoas com mais de 65 anos e/ou com doença crónica.

“Para o proteger melhor, levamos a vacina até si!” é o mote desta campanha dirigida a portadores de doença crónica e maiores de 65 anos, cujo calendário, para cada sítio do concelho, vai ser divulgado localmente e através das redes sociais do Município.

Para os munícipes com menos de 65 anos, e/ou que não tenham doença crónica ou não residam nestes locais, a vacinação deve ser agendada no Centro de Saúde de São Brás de Alportel através do contacto: 289 840 446.

Uma iniciativa promovida pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve em parceria com o Município de São Brás de Alportel, que dá continuidade a um profícuo trabalho em rede que tem sido levado a cabo no concelho, da maior relevância, na prevenção e combate à pandemia.