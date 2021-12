São Brás de Alportel volta a debater temas familiares 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel volta a promover o ciclo de sessões "Mais Família - Novos Desafios”, no dia 16 de dezembro pelas 21:30 a partir da plataforma Zoom, anunciou a autarquia.

Nesta iniciativa do município de São Brás de Alportel irá ser discutido o impacto dos quase dois anos de confinamento na saúde das crianças e das famílias, a saúde do corpo, más posturas, dependência das tecnologias e a saúde mental, com a participação do fisioterapeuta Tiago Malta e a psicóloga clínica Maria Rita Pinhal.

As inscrições são gratuitas e encontram-se abertas através do formulário disponível aqui.

Esta iniciativa da autarquia decorre em parceria com a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento José Belchior Viegas, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e o projeto “Jovens Seguros – Famílias Felizes”, com o apoio da Confederação das Associações de Pais, do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e da associação Ensinar a Sorrir.

