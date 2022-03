São Brás e a AOA reforçam cooperação em prol da saúde da comunidade

O município de São Brás de Alportel firmou a 02 de março um protocolo de cooperação com a Associação Oncológica do Algarve (AOA), que reforça a cooperação entre ambas as entidades em prol da sensibilização para a prevenção e diagnóstico precoce de doenças oncológicas e do apoio a doentes oncológicos.

Ambas as entidades já contam com uma longa relação de colaboração que foi agora formalizada e reforçada com o alargamento do apoio prestado pelo município à Associação, tanto em termos de divulgação de campanhas, realização de rastreios e de outras iniciativas.

Fruto deste trabalho de cooperação está em curso o projeto “Almofadas de coração & Próteses provisórias – projeto de apoio a doentes oncológicos” ao qual o município de São Brás de Alportel aderiu com a colaboração voluntária de artesãos e produtores que integram a Casa do Artesão de São Brás de Alportel.

Já em fevereiro o município apoiou a concretização da Marcha-Corrida Mov.ON com a divulgação da iniciativa e a disponibilização de transporte municipal aos são-brasenses que se inscreveram nesta prova transfronteiriça que decorreu em Castro Marim. O município irá proceder da mesma forma relativamente à Mamamaratona, realizada anualmente em outubro.

Tendo como objetivo sensibilizar e informar a população sobre a problemática oncológica, ambas as entidades vão colaborar na disponibilização de diversos materiais de comunicação úteis à comunidade como é o caso da ação “Verão Sem Escaldão” focada na prevenção de cancros da pele e que contará com a colaboração dos jovens são-brasenses, sob coordenação do Espaço Jovem que dinamizará as ações no Complexo de Piscinas Municipais.

Estão ainda previstas ações integradas na campanha de lesões cutâneas e despistes da doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e outros eventos onde seja pertinente a oportuno o trabalho nesta área da promoção da saúde.

O município de São Brás de Alportel comprometeu-se ainda a acolher alguns serviços e iniciativas da associação, com a cedência de instalações e logística necessárias para que possam ter a maior eficácia junto dos são-brasenses.

Com este protocolo, a autarquia pretende estimular a participação dos munícipes nas diversas iniciativas promovidas pela Associação Oncológica do Algarve e promover, cada vez mais, a adoção de estilos de vida saudáveis.