São Brás: Homem fica com pulseira eletrónica por violência doméstica

O Comando Territorial do Faro, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Faro, deteve esta quinta-feira um homem de 35 anos por violência doméstica, no concelho de São Brás de Alportel.

No seguimento de uma investigação por violência doméstica, os militares da GNR apuraram que o suspeito agrediu e injuriou a vítima, a companheira de 38 anos. Mesmo após o fim da relação, o suspeito continuou reiteradamente a perseguir a vítima.

No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendidas três espingardas, uma carabina, uma catana e munições.

O detido foi constituído arguido e presente ao Tribunal Judicial de Faro, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima e o controlo por pulseira eletrónica.