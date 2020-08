São Brás: Museu vai assinalar cruzamento das maiores estradas do País e da região

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara de São Brás de Alportel anunciou hoje a inauguração, no próximo sábado, da Casa da Memória, um novo espaço museológico situado na EN2 que nasceu na antiga 8.ª Secção de Conservação das estradas do distrito de Faro, de onde diariamente saiam os cantoneiros para a missão de manutenção daquela estrada, a maior do País, com 739,260 km de comprimento.

Segundo o município, a partir deste sábado, 22 de agosto, o Km 722 – onde se situa a futura casa-museu, “será ponto de paragem obrigatória para todos os viajantes, porta de entrada na História da EN2, numa visita à Casa Memória da EN2”.

“Localizada no Largo de São Sebastião, justamente no cruzamento entre a maior estrada da região e a maior estrada do país – Estrada Regional 270 e Estrada Nacional 2, que os são-brasenses carinhosamente apelidam de ‘centro do universo’, a Casa Memória da EN2”, enuncia a câmara municipal.

Trata-se de um local encerrado desde o início dos anos 80, durante três décadas, e reaberto agora, quase por magia, “para desvendar antigos documentos e instrumentos de trabalho que nos segredam a história da EN2, por curvas e contracurvas da saudade”.

A inauguração do espaço, ao fim da tarde do próximo sábado, contará com a presença do secretário de Estado do Planeamento, José Gomes Mendes, que visitou o espaço ainda em preparação aquando da sua travessia em bicicleta, que vai apadrinhar