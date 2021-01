São Brás reativa refeitório escolar para apoiar famílias vulneráveis

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel, em parceria com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, reativou o refeitório social escolar para apoiar as crianças e famílias vulneráveis do concelho durante a pandemia de covid-19 e a pausa letiva presencial, anunciou a autarquia.

Na sua totalidade, serão disponibilizadas cerca de 200 refeições a crianças e jovens que beneficiam de ação social escolar dos escalões A e B e outros encaminhados pelos Serviços Sociais.

Para evitar concentração de pessoas, estão a funcionar dois diferentes refeitórios em regime take-away na Escola Básica EB1/JI de são Brás de Alportel e na Escola Secundária José Belchior Viegas.

“Para que nenhuma criança fique sem acesso a alimentação, caso seja necessário, os serviços do município farão entrega das refeições ao domicílio”, refere a autarquia em comunicado.

Esta medida, que já esteve ativa em março do ano passado, será ainda reforçada devido à previsão de ” um crescente número de famílias a necessitar desta ajuda dado o contexto de crise económica e social”.

