São Brás recebe selo “Comunidades Pró-Envelhecimento”

O município de São Brás de Alportel foi distinguido com o selo “Comunidades Pró-Envelhecimento 2020/2021” atribuído pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), anunciou a autarquia.

Após a análise das candidaturas apresentadas a nível nacional, o júri justificou a atribuição do selo ao município de São Brás de Alportel pelas “políticas, programas, planos estratégicos e práticas que demonstram um compromisso forte e efetivo com a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido ao longo de todo o ciclo de vida”.

Projetos como o Grupo de Intervenção Sénior e o serviço SOS Sénior, a Rede de Projetos de Intervenção Comunitária “Envolve”, o Gabinete Municipal de Psicologia do Idoso, a Universidade Sénior, o programa “Mais Viver Mais Aprender”, as sessões do Programa + Família Sénior, os programas de exercício físico “Seniores em Movimento” e “Coração Ativo” foram algumas das iniciativas consideradas.

Algumas das ações ficaram condicionadas após o início da pandemia, mas adaptaram-se com o apoio de uma rede de parceiros locais e a criação de novas respostas como a Linha da Amizade, o serviço solidário “Vamos às compras por si” dinamizado pelos serviços sociais do município e o projeto Apoio Domiciliário COmVIDa, fruto de uma candidatura ao programa da Fundação Gulbenkian, conquistada pela Santa Casa da Misericórdia.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses considera que, atualmente, a iniciativa lançada antes da situação pandémica, é “premente uma vez que reforça a necessidade de se perspetivar as comunidades como contextos de vida de excelência para a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido, com o objetivo último de construirmos uma sociedade coesa, equitativa, inclusiva, saudável e segura que promova o bem-estar e a contribuição cívica de todos os cidadãos, durante todos os momentos do ciclo de vida”.

Uma iniciativa que a Ordem espera assim contribuir “para a sustentabilidade dos sistemas social e económico, através do investimento no enorme e rico capital humano que possuímos”.

Nesta primeira edição, o selo “Comunidades Pró-Envelhecimento 2019-2021” foi atribuído a 94 comunidades portuguesas.