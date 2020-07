São Brás reforça apoios sociais em parceria com a Santa Casa

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel assinou um protocolo de cooperação com a Santa Casa da Misericórdia para reforçar a resposta social durante a pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

Esta parceria, que já tem vindo a ser desenvolvida ao longo dos últimos meses, pretende ajudar quem mais precisa com diversas ações de solidariedade como a distribuição de refeições a pessoas encaminhadas pelos Serviços Sociais do município e outros elementos da Plataforma Local de Ajuda Alimentar.

Outra das iniciativas foi o apoio prestado a nível domiciliário a munícipes e agregados familiares seniores, além da implementação do projeto “Apoio COmVIDa”.

Este protocola formaliza a disponibilização do apoio técnico e das comparticipações financeiras da autarquia, tal como a troca de informação sobre os munícipes inscritos no Gabinete de Inserção Profissional que possam vir a prestar trabalho remunerado à Santa Casa da Misericórdia no âmbito do programa “Medidas de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde”.

A Câmara Municipal vai também disponibilizar recursos humanos para reforçar equipas em espelho e prestar respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia, como já está a acontecer no apoio à infância e no encaminhamento de cidadãos inscritos no Banco de Voluntariado COVID e o auxílio na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual.

O protocolado assinado tem um prazo de um ano e existe a possibilidade de renovação.