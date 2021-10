São Brás: Vítor Guerreiro toma posse e quer governação rigorosa

Vítor Guerreiro tomou posse como presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel na sexta-feira, dia 15 de outubro, com a aposta numa governação rigorosa para o mandato de 2021 a 2025.

Os próximos quatro anos, segundo o autarca de São Brás de Alportel, serão repletos de desafios onde o seu executivo irá aplicar uma governação rigorosa, transparente, responsável e determinada.

“Queremos ser, cada vez mais, um território positivo e atrativo onde seja bom viver, investir e visitar”, acrescenta.

Vítor Guerreiro refere ainda que “o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida para a nossa população continuarão a ser o nosso principal objetivo e o centro da nossa ação no mandato que hoje se inicia”.

A cerimónia decorreu no Cineteatro São Brás e contou com um momento musical do pianista António Pinto, do Conservatório D’Artes, que homenageou o seu pai, António Oliveira de Chaves Pinto, que presidiu à Comissão Administrativa do concelho após a revolução dos cravos.

O atual mandato da Assembleia Municipal é composto por 10 membros do Partido Socialista, cinco do PPD/PSD e um da CDU, enquanto na Câmara Municipal são três do PS e dois do PPD/PSD.

Após votação, Ulisses de Brito iniciou o novo mandato como presidente da mesa da Assembleia Municipal.

