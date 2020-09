Sapal de Castro Marim e VRSA recebe evento europeu de observação de aves

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (VRSA) recebe nos dias 3 e 4 de outubro, o Eurobirdwatch 2020, um evento europeu de observação de aves, anunciou Associação Defesa Reabilitação Investigação e Promoção do Património Natural e Cultural de Cacela (ADRIP).

“O Algarve, dada a sua localização no extremo sudoeste da Europa, e a sua proximidade com o Norte de África, forma uma das principais áreas de passagem de aves em migração entre os dois continentes. A existência do Parque Natural da Ria Formosa por possuir uma elevada produtividade biológica e o facto de ser área protegida permite a ocorrência de um elevado número de espécies, muitas delas raras e altamente ameaçadas”, referiu a ADRIP na sua página de Facebook.

O evento vai decorrer entre as 15:30 e as 19:00 no sábado e entre as 08:30 e as 12:00 de domingo, em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).

Este passeio será orientado por Agostinho Gomes, tem um limite máximo de oito participantes por dia e as inscrições, que têm um custo de três euros, podem ser feitas através do e-mail adrip.cacela@gmail.comou do telemóvel 96 175 25 88.

O ponto de encontro dos participantes será na pastelaria Real Pão, na Aldeia Nova, junto ao Motoclube do Guadiana e a organização recomenda o uso de roupa leve e calçado confortável com cores dicretas, um cantil com água, binóculos, viatura própria e máscara de proteção.