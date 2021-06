Secretária de Estado visita parque para autocaravanas em São Brás

A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esteve em São Brás de Alportel esta segunda-feira, 14 de junho, para conhecer o trabalho realizado no concelho na área do turismo e formalizar o protocolo de promoção do autocaravanismo sustentável, revelou a autarquia.

A visita teve início na Área de Serviço de Autocaravanas “Motorhome Ecopark São Brás de Alportel” uma unidade de referência no setor, considerada das melhores áreas de serviço de autocaravanas do Algarve e a primeira na região a receber o certificado de homologação da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.

Este espaço foi o cenário escolhido para a assinatura do Protocolo de Cooperação entre o Turismo de Portugal, a Região de Turismo do Algarve, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, a Comunidade Intermunicipal do Algarve e a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, que tem por objetivo juntar sinergias no desenvolvimento deste setor turístico e promover as opções disponíveis no território nacional para os turistas que optam pelo autocaravanismo para viajar e descobrir Portugal.

Esta área de serviço, junto à EN2, a norte de São Brás de Alportel, nasceu de um sonho de casal empreendedor que trocou a capital de lisboeta pelo centro do Algarve e em plena natureza concretizou um projeto que procura conciliar a paixão do autocaravanismo com o turismo natureza, num espaço sustentável e ecológico, que o Presidente da Câmara Municipal, Vítor Guerreiro, considerou como um “projeto com visão de futuro”, enaltecendo a visão e espirito empreendedor dos investidores nesta zona rural do município.

Na ocasião, o autarca referiu que, consciente das potencialidades deste setor turístico, o município apostou na criação de uma nova Área de Serviço de Autocaravanas, integrada no projeto intermunicipal “Rota Serrana de autocaravanismo”, localizada na entrada sul de São Brás, cuja abertura será anunciada para muito breve.

“Um tipo de turismo importante não só pela dinâmica que imprime no imediato, mas porquanto permite uma experiência de maior proximidade com a comunidade, alavancando todo um conjunto de setores na área do turismo e do comércio local, e muitas vezes promotor do turismo residencial, que constitui um dos motores económicos do concelho”, afirmou.

O programa da sua visita a São Brás de Alportel seguiu, num percurso, em bicicleta, pela rede de vias pedocicláveis, com início no novo Terminal Rodoviário “Circular”, paragem na Casa Memória da EN2 e chegada ao Museu do Traje.

Rita Marques afirmou que o autocaravanismo é um desafio da maior importância no panorama turístico nacional, referindo-se ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo conjunto de entidades parceiras, sublinhando o esforço na regulação destas infraestruturas, que “aqui têm um bom exemplo” para garantir o respeito por uma série de preocupações, entre as quais as preocupações ambientais. “Queremos apenas e só que deixem a sua pegada emocional”, observou lembrando a importância de respeitar as comunidades e o território.

Na Casa Memória da EN2, Rita Marques teve ocasião de conhecer a dinâmica turística do município, acompanhando a estratégia de valorização do património – Rota da Memória – que tem granjeado um número crescente de turistas na região.

