Secretário de Estado da Justiça faz roteiro por Monchique e Loulé

O Secretário de Estado da Justiça, Pedro Ferrão Tavares, visita hoje os Serviços de Registo de Monchique e Loulé no âmbito do “Roteiro para a Justiça”, anunciou o Governo.

Estas deslocações ao Algarve, e também a Serpa e Évora, consistem num conjunto de visitas iniciadas em maio com o objetivo de “contactar com os trabalhadores, fazer o levantamento das principais necessidades dos serviços, identificar oportunidades de melhoria e prioridades de ação”, segundo o comunicado.

Este roteiro, que tem como mote “a Justiça ao serviço das pessoas e das empresas”, pretende “impulsionar o trabalho colaborativo entre esta área governativa e os serviços que se constituem como a primeira linha de resposta às necessidades dos cidadãos e das empresas”.

A informação que é recolhida durante estas visitas e as reuniões com os representantes dos agentes da justiça vão contribuir “para a construção uma visão participada e integrada do sistema que servirá de base a um novo ciclo de transformações focado na melhoria do ambiente económico nacional e no fortalecimento da confiança dos cidadãos na justiça”, acrescenta.