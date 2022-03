SEF cria balcões de atendimento para cidadãos Ucranianos na região

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) disponibiliza, a partir desta quinta-feira nas suas Delegações e no Centro Nacional de Apoio a Integração de Migrantes (CNAIM), balcões de atendimento exclusivos a cidadãos Ucranianos.

Sob alçada da Direção Regional do Algarve, os cidadãos Ucranianos poderão dirigir-se à Sede da DR Algarve, entre as 17:00 às 20:00 ou à Loja do Cidadão de Faro, das 08:30 às 16:30.

Estes balcões funcionam em exclusivo com elementos do SEF que se ofereceram, em regime de voluntariado e em horário pós-laboral, para receber os pedidos de proteção temporária de cidadãos ucranianos e não colidem nem interferem com os agendamentos dos demais cidadãos estrangeiros.

“Esta manifestação de solidariedade, por parte dos elementos do SEF, permitiu a criação de balcões, de norte a sul do país e ilhas, com o propósito de agilizar e simplificar o tratamento de processos neste âmbito”, pode ler-se no comunicado enviado por aquela entidade.