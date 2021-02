Semana da Laranja regressa ao Mercado de Portimão

O Mercado Municipal de Portimão volta a receber a Semana da Laranja, entre os dias 9 e 13 de fevereiro, oferecendo aos clientes o citrino a um preço especial, anunciou a autarquia.

Com o lema “Laranja algarvia – não há fruta mais sadia”, esta iniciativa celebra a fruta mais vitaminada da região e inclui propostas culinárias online através de showcookings fotográficos produzidos pela Escola de Hotelaria e Turismo da cidade.

O evento conta ainda com sugestões de ementas em torno das laranjas, pela nutricionista Patrícia Cabral. Os interessados podem acompanhar esta iniciativa através do Facebook do Mercado Municipal de Portimão.

