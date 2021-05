Semana do Ambiente e dos Oceanos assinalada pela Câmara de Lagos

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente e do Dia Mundial dos Oceanos, que se assinalam nos próximos dias 5 e 8 de junho, respetivamente, a Câmara Municipal de Lagos está a desenvolver diversas atividades educativas, anunciou hoje a autarquia.

As atividades iniciam-se na próxima sexta-feira, dia 4 de junho, com o webinar “À descoberta da nossa fauna e flora” – Estação da Biodiversidade da Barragem da Bravura. O webinar é organizado pela Câmara Municipal de Lagos, em parceria com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a TAGIS – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal. A sessão realiza-se às 17h00, via zoom. Os interessados deverão efetuar a sua inscrição para participação no site da autarquia em www.cm-lagos.pt.

No dia 5 de junho, sábado, em que se comemora o Dia Mundial do Ambiente, irá ser apresentado o jogo educativo digital “SuperIque – Na defesa do ambiente”, assim como o vídeo de animação com o mesmo Super Herói, sobre a problemática dos “Plásticos – Um Desafio Ambiental”. O jogo educativo foi alvo de atualizações, através da introdução de dois novos níveis, abordando temáticas e desafios diferentes.

Para segunda-feira, dia 7 de junho, pelas 10h00, irá ser implementado o Projeto “GOBY”- Afinal o que come o peixe?”. Trata-se de uma estrutura de rede metálica em forma de peixe, para a deposição de plásticos, da autoria do escultor Carlos de Oliveira Correia e cedida gentilmente ao município de Lagos e que irá ser colocada no areal da Praia da Luz. Este projeto tem como principal objetivo a sensibilização dos utentes das praias e das zonas costeiras para o crescente e alarmante problema do plástico nos oceanos.

No dia Mundial do Oceanos, que se comemora no dia 8 de junho irá ser desenvolvido o projeto “O Mar Começa Aqui”, na Escola Secundária Júlio Dantas e na Escola JI/EB1 de Santa Maria, através da pintura de sarjetas na envolvência das referidas escolas, com os desenhos elaborados pelos alunos no âmbito do presente projeto. ​

