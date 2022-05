Semana Europeia de Geoparques celebrada com caminhada

A Semana Europeia de Geoparques é celebrada no município de Albufeira, no domingo, dia 29 de maio, com a “Caminhada no Algarvensis – PR4 ABF – Planalto do Escarpão: Uma História com Milhões de Anos”.

Serão oito quilómetros de uma caminhada que se inicia na freguesia de Paderne e que percorre uma parte da freguesia de Ferreiras, numa verdadeira aventura pelos trilhos do interior do concelho. O ponto de encontro está marcado no Castelo de Paderne, às 09:00.

Neste dia, os participantes vão poder conhecer o único local onde é possível observar uma das sequências mais completas dos sedimentos acumulados no Oceano Tethys (Jurássico Superior) há centenas milhões de anos atrás, originando o Oceano Atlântico Central. Para conhecer este antigo oceano deve equipar-se com calçado confortável e apropriado para a atividade, água e protetor solar.

A “Caminhada no Algarvensis: Uma História com Milhões de Anos”, é uma iniciativa do aspirante Geoparque Algarvensis, organizada em parceria com a Câmara Municipal de Albufeira, constituindo um marco regional nas comemorações da Semana Europeia de Geoparques deste ano.

A ação é gratuita e de inscrição obrigatória, pelo que os interessados deverão fazê-lo até ao dia 26 de maio, quinta-feira, através do e-mail [email protected] ou do telefone 289599540, onde deve indicar o nome completo, data de nascimento e número de identificação fiscal, para efeito de seguro de acidentes pessoais.

A atividade está limitada a um total de 20 participantes.