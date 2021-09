Semana Europeia do Desporto encerra com atividades em Tavira

A VII edição da Semana Europeia do Desporto termina amanhã, dia 30 de setembro, na Praça da República e no Jardim do Coreto, em Tavira, sob o lema #BEATCTIVE, anunciou o Instituto Português do Desporto e da Juventude de Faro (IPDJ).

Entre as 17:30 e as 20:00, a população é convidada a participar em diversas atividades com mais de 20 modalidades desportivas para “promover o desporto e a vida saudável”.

Pelas 17:30, o presidente do IPDJ, Vítor Pataco, a presidente da autarquia de Tavira, Ana Paula Martins e o Diretor Regional do Algarve do IPDJ, Custódio Moreno, vão receber os convidados e participantes.

Com a previsão de mais de 400 participantes nas atividades, pelas 18:30 os anfitriões do evento irão dar as boas-vindas na companhia dos embaixadores David Livramento (ciclista), Joana Santos (judoca), Luís Conceição, Paulo Murta e Vidal Fitas (treinadores), Ezequiel Canário e Ana Cabecinha (atletas olímpicos).

Esta é uma iniciativa desenvolvida pela Comissão Europeia, coordenada, em Portugal, pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e conta com o apoio da Câmara Municipal de Tavira, de associações regionais de modalidades desportivas, associações e clubes desportivos locais.

