Sensibilização de jovens contra a Covid-19 prolongado na região

A Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) e o secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, que é também coordenador do combate à Covid-19 no Algarve, decidiram prolongar na região a ação de sensibilização para um desconfinamento jovem em segurança.

A ação acontece no âmbito da campanha “Desconfinar Jovem – A Tua Causa”, que visa alertar a população para as medidas de proteção necessárias no retomar das rotinas, partilhando recomendações, dicas e estratégias para a minimização de comportamentos de risco e distribuindo máscaras de proteção. A iniciativa teve lugar este sábado, dia 25 de julho, às 17h00, na Praia de Porto de Mós, em Lagos.

Sob o slogan “O risco é real. Sê o herói deste verão!”, a ação visa alertar para um desconfinamento consciente e comprometer os jovens no combate à Covid-19, posicionando-os como agentes de saúde pública.

A iniciativa, que conta também com o apoio do Município de Lagos e do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), vai envolver jovens voluntários da cidade, através da Associação Juvenil AGARRA, e de outros pontos do Algarve, através da FAJALg- Federação das Associações Juvenis do Algarve. Também José Apolinário irá acompanhar a ação.

“Esta é mais uma demonstração da motivação dos jovens em serem parte da solução, agindo enquanto agentes de saúde pública neste contexto de pandemia, sensibilizando e consciencializando outros jovens e veraneantes que, num cenário de praia e espaço ao ar livre, podem distrair-se do cumprimento de normas de segurança. Num período de férias, como o que agora vivemos, é imperativo que estas ações sejam reforçadas em espaços de maior afluência turística, pelo que estas ações se irão replicar em todo o Algarve através da rede de associações juvenis que integram a FNAJ, contando com o apoio do Secretário de Estado das Pescas, e que, assim, reforçam o seu impacto nas comunidades”, refere Tiago Manuel Rego, presidente da FNAJ, que também participará na ação do dia 25 de julho.

Este sábado, o grupo de jovens vai partir da concessão de apoio Campimar e percorrer toda a Praia de Porto de Mós.

Nas próximas semanas, e durante os meses de verão, a iniciativa será replicada nas restantes cidades algarvias com o apoio dos respetivos municípios.