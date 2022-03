Silves abre inscrições para programa de férias das crianças

PUB

A Câmara Municipal de Silves abriu a 29 de março o período de inscrições para o programa de ocupação de tempos livres “Férias Super Fixe – Páscoa”, direcionado às crianças, anunciou a autarquia.

As inscrições, abertas até ao dia 3 de abril no website do município, incluem a oferta de transporte, almoço, seguro, t-shirt e acompanhamento de técnicos e monitores qualificados para as várias atividades previstas.

O transporte partirá da Escola Básica 2, 3 de Armação de Pêra, da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, Junta de Freguesia do Algoz e nas Piscinas Municipais de Silves.

O programa das férias vai decorrer entre os dias 11 e 14 de abril e os participantes devem utilizar equipamento adequado para as atividades, que ocorrem entre as 09:00 e as 17:00.

Esse equipamento deve ser composto pela t-shirt “Férias Super Fixe”, fato de treino, calções, sweatshirt e ténis, enquanto em dias de atividades aquáticas será necessário fato de banho, touca, toalha e chinelos.

Os participantes devem ainda levar consigo um lanche para o meio da manhã e da tarde e água, uma máscara identificada que cumpra as normas em vigor, um saco identificado para guardar a respetiva máscara e um frasco de solução asséptica de base alcoólica.

Entre as atividades previstas estarão incluídos jogos coletivos, natação, laser tag, hip hop, cinema super fixe, arborismo e uma visita à Quinta Pedagógica.

Esta iniciativa é dirigida a crianças entre os 6 e os 12 anos, residentes no concelho de Silves.