Silves acolhe estudantes da Universidade de Harvard

Em estreita colaboração com a Universidade de Harvard e a Universidade do Algarve, o município de Silves irá acolher, durante 15 dias, duas estudantes da referida instituição de ensino superior norte-americana. O anúncio foi feito pela autarquia esta quinta-feira.

Durante este período, as estudantes irão desenvolver um trabalho de investigação, explorando como é que as comunidades locais e internacionais podem desfrutar, de uma forma mais integrada, do património hídrico da região – tendo como referência os moinhos do Rodete e do Valentim – através de uma experiência mais holística da paisagem circundante.

Atentos a que o Arade, as suas margens e a ligação à cidade de Silves são “um desígnio estratégico municipal de valorização patrimonial, paisagística e identitária, este projeto enquadra-se no objetivo de devolver o rio e as suas margens às populações, aproximando-as”, explica a autarquia em comunicado.

“É neste quadro que se retoma a questão da centralidade territorial e potencial de desenvolvimento sustentável tão intrinsecamente relacionada com a identidade, riqueza e diversidade deste território Geoparque abraçado pelo Arade e que o município de Silves pretende projetar”, pode ler-se na nota.