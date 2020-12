Silves aprova novo Plano Diretor Municipal

A Assembleia Municipal de Silves aprovou na semana passada a versão final da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal, com 24 votos a favor e uma abstenção, anunciou a autarquia.

Este documento já tinha sido aprovado pela Câmara Municipal de Silves no inicio do mês e surge no seguimento da realização do período de discussão pública, que decorreu entre 19 de agosto e 30 de setembro com cerca de duas centenas de participações formais de particulares.

O novo Plano Diretor Municipal de Silves, de 2.ª geração, o primeiro na região algarvia, vem substituir o anterior plano de 1995, sendo “impulsionador de uma nova estratégia municipal de desenvolvimento territorial, alicerçada num conjunto de desafios e vetores de ação que visam tornar o concelho de Silves mais atrativo, coeso, dinâmico, competitivo e sustentável a diversas escalas e domínios”, segundo o comunicado.

O documento inclui a preocupação com a preocupação de atualização ao novo quadro legal vigente no domínio do ordenamento do território e urbanismo, de adaptação às especificidades do território municipal e de ajustamento à satisfação das necessidades da população.

A publicação do documento em Diário da República deve acontecer antes de 9 de janeiro do próximo ano e o município “passará a dispor de um novo instrumento de governança estruturante e fundamental para a gestão e desenvolvimento do território, que se mostra atualizado, prospetivo, adaptado e flexível, e revelador que vale a pena viver, fruir e investir no concelho de Silves, que vai da serra ao mar”.

