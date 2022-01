Silves: Homem 73 anos suspeito de abuso sexual de crianças foi detido

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, identificou e deteve um homem de 73 anos pela presumível autoria de vários crimes de abuso sexual de crianças, perpetrados, pelo menos há dois anos, na zona de São Marcos da Serra, Silves.

Os factos ocorreram, segundo a PJ, no interior da própria habitação do suspeito, familiar e vizinho das vítimas, com oito e doze anos de idade.

Os atos e as propostas de teor sexual, praticados de forma reiterada, decorreram durante dois anos e eram levados a cabo quando se encontravam sozinhos na habitação e quarto do homem, longe dos olhares da restante família.

O detido, de 73 anos de idade, reformado, irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

O Inquérito é titulado pelo Ministério Público de Silves.