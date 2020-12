Silves: Marcelo preside cerimónia do aniversário de João de Deus

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai presidir a cerimónia de encerramento das comemorações dos 190 anos do nascimento de João de Deus, no dia 14 de dezembro, no auditório Francisco Vargas Mogo, em São Bartolomeu de Messines, anunciou a autarquia.

Marcelo Rebelo de Sousa vai integrar ainda diversas atividades literárias e culturais de homenagem a João de Deus, além da sua intervenção na cerimónia, ao lado da presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma.

Será apresentado o livro infantil “Fábulas de João de Deus”, ilustrado por Marta Jacinto, e “João de Deus – Imortal e intemporal”, de Maria João Raminhos, com apontamentos musicais do projeto Guitarras de Fado.

O programa termina em Silves, pelas 21:00, com o concerto “Se eu fosse uma Nuvem João de Deus Revisitado”, pela Lisbon Poetry Orchestra, na Praça Al-Muthamid.

Este espetáculo foi produzido em exclusivo para estas comemorações e pretende revisitar a obra do poeta, entrosando a lírica a Antero de Quental, com homenagens a Jorge de Sena, Sophia de Mello Breyner Andresen, António José Forte e Cláudia R. Sampaio.

Estas iniciativas serão transmitidas em direto através da página de Facebook do município de Silves.

As comemorações foram iniciadas em janeiro deste ano, sob a chancela da Presidência da República, mas interrompidas em março devido à pandemia de covid-19. Ao longo dos últimos meses, as iniciativas têm vindo a ser repostas, com o cumprimento das medidas da Direção-Geral de Saúde.

