Silves promove cinema ao ar livre nas freguesias do interior

As freguesias do interior do concelho de Silves vão receber o Ciclo de Cinema ao Ar Livre, de 31 de julho a 20 de agosto em parceria com o Cineclube de Faro, anunciou a autarquia.

No primeiro dia será exibido o filme “Variações”, pelas 21:15, no largo das Piscinas Municipais de Silves, enquanto que a 8 de agosto é a vez de São Bartolomeu de Messines transmitir “Lúcia Cheia de Graça”.

Já a 13 de agosto é a vez de Algoz acolher a sessão de cinema com “Made in Bangladesh” e no dia seguinte “Parasitas” em Tunes. O ciclo de cinema termina em Alcantarilha, a 20 de agosto, com a exibição de “Mulher e Marido.

A entrada é livre e devem ser cumpridas as orientações da Direção-Geral de Saúde no que respeita a atividades culturais ao ar livre como o distanciamento físico e a obrigatoriedade do uso de máscara, que pode ser removida durante o filme quando o espetador estiver sentado.

O recinto do ciclo de cinema, que não terá intervalos, estará delimitado, enquanto o acesso será condicionado e controlado através de um voucher facultado no local.

Os circuitos de entrada e de saída serão independentes, com a entrada de público desfasada e cumprindo as regras de distanciamento social. Já nos lugares sentados, o distanciamento físico entre os espetadores será de 1,5 metros e a cadeira não pode mudar ser movimentada.