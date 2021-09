Silves: Vacinação contra a covid-19 passa para o Centro de Saúde

A vacinação contra a covid-19 passa, a partir do dia 27 de setembro, a ser administrada no Centro de Saúde de Silves de segunda a sábado, entre as 09:00 e as 16:00, anunciou a autarquia.

O Centro Municipal de Vacinação Covid-19 de Silves, localizado na FISSUL, deixa de funcionar a partir do mesmo dia, com os utentes que tenham marcação ou que pretendam vacinar-se pela primeira vez devem fazê-lo no Centro de Saúde, localizado na Rua Cruz de Portugal, próximo do Instituto Piaget.

A decisão do encerramento do centro de vacinação, após cinco meses da sua abertura, deve-se ao facto de “terem sido atingidos os objetivos de vacinação massiva da população e, por outro, por se considerar que as unidades de saúde possuem capacidade de vacinação face à afluência e ao número de pessoas a vacinar neste momento”.

PUB