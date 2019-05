Sindicato e patrões ‘sentam-se à mesa’ para discutir salários na hotelaria

No próximo dia 4 de junho, a Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo vai ‘sentar-se à mesa’ com a AHETA para tentar um novo acordo salarial, numa região onde a maioria destes salários “não vai muito além dos 600 euros”. Os representantes dos trabalhadores querem que o sucesso do turismo algarvio e a falta de mão-de-obra no setor seja refletida, de uma vez por todas, na melhoria dos salários. Por seu lado, a associação patronal diz ao JORNAL DO ALGARVE que já tem um contrato coletivo de trabalho celebrado com outra estrutura sindical, encontrando-se a tabela salarial “em vigor até 2020”. Ainda assim, Elidérico Viegas afirma que há margem para a negociação…

