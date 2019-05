Sindicato reivindica aumento de salários junto da Região de Turismo do Algarve

Uma delegação de dirigentes, delegados e activistas do Sindicato da Hotelaria do Algarve foi, ontem à tarde, à sede da Região de Turismo do Algarve, em Faro, para denunciar os baixos salários e as más condições de trabalho existentes no setor do turismo na região do Algarve.

A delegação, composta por dirigentes do sindicato e o coordenador da União dos Sindicatos do Algarve/CGTP-IN, foi recebida pela vice-presidente daquela entidade, a quem foi entregue uma resolução aprovada na assembleia de delegados que se realizou na sede do sindicato.

Nessa resolução, os representantes dos trabalhadores lembram que o número de alojamentos, de quartos e o rendimento por cama está a aumentar, nos últimos anos, assim como estão a aumentar os proveitos.

Por outro lado, o sindicato salienta que os trabalhadores do setor do turismo continuam a viver uma situação de precariedade generalizada, exigindo uma melhor distribuição de riqueza.