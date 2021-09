Splash vencem “Portugal a Dançar” em Portimão e garantem lugar na final

A companhia de dança Splash, de Vila Real de Santo António, venceu a competição “Portugal a Dançar”, que decorreu no Teatro Municipal de Portimão no dia 26 de setembro, anunciou a organização.

As vencedoras garantiram assim um lugar na grande final nacional, que vai decorrer em Matosinhos a 12 de dezembro, juntamente com as equipas colocadas na segunda e terceira posição, Sorority Dance Crew e Cia Pantera, respetivamente.

Além desta competição, os inscritos tiveram a oportunidade de participar em workshops de danças latinas, ballet e bollywood.

Esta competição vai percorrer 12 localidades portuguesas ao longo do ano, além de duas comunidades nos Estados Unidos da América e França, com bailarinos e coreógrafos no painel de júri.

