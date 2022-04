Swingtête & Paula Padilha atuam no Jazz nas Adegas

A próxima edição do Jazz nas Adegas vai contar com a atuação de Swingtête & Paula Padilha, nos dias 13 e 14 de maio, pelas 21:00 e 17:00 respetivamente, no Páxa Wines em Silves, anunciou a autarquia.

Este grupo irá interpretar um reportório repleto de “improvisação, espontaneidade, emoção onde são criados momentos únicos intimamente relacionados com o o swing e com a dança”, segundo o comunicado.

A banda é composta por Paula Padilla (voz, ukelele), Matías Comino (guitarra, banjo), Daniel Abad (contrabaixo) e Pablo Cabra (bateria).

Os bilhetes têm um custo de 15 euros e incluem uma prova de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho.

As entradas estão disponíveis na Bilheteira Online, Fnac, Worten, El Corte Inglés e CTT Correios.