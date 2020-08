Tavira: Assembleia Municipal quer recuperar o Centro de Experimentação Agrária

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Assembleia Municipal de Tavira apelou na passada quinta-feira ao Ministério da Agricultura para estabelecer um plano de investimentos e de reforço dos recursos humanos, com objetivo de recuperar o Centro de Experimentação Agrária de Tavira (CEAT) com caráter de urgência e em articulação com o Município de Tavira.

Em deliberação aprovada por maioria, o órgão autárquico pediu que se promova a instalação e dinamização do Centro de Competências para a Dieta Mediterrânica no CEAT, “com o objetivo de o mesmo se tornar um centro de excelência quanto à investigação ambiental, agrícola e florestal, qualificação de recursos humanos e sensibilização das populações, no contexto do Plano de Atividades 2018-2021 para a Região do Algarve para a Salvaguarda da Dieta Mediterrânica, em estreita articulação com as entidades públicas e privadas que constituem o Centro.

Pediu ainda que se dinamize a criação, no CEAT – em parceria com o Museu Municipal de Tavira – da Quinta da Dieta Mediterrânica e de um Núcleo Museológico predominantemente dedicado à Agricultura e ao Mundo Rural do Algarve, das suas espécies arbóreas, da maquinaria e das práticas agrícolas, rentabilizando o trabalho de investigação desenvolvido para as exposições “Cidade e Mundos Rurais – Tavira e as sociedades agrárias” e “Dieta Mediterrânica – Património Cultural Milenar”.

Recomendou também que estude e desenvolva, em articulação com o Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e, em especial, com o Centro Ciência Viva de Tavira, um programa regular de atividades de sensibilização e envolvimento dos diferentes públicos para as temáticas do desenvolvimento sustentável, da inovação científica e da transição digital no Mundo Rural, numa perspetiva regional e transfronteiriça.

A deliberação, apresentada pelo PS, contou com os votos favoráveis também do PSD, Bloco de Esquerda e Nós Cidadãos. A CDU absteve-se.