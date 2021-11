Tavira assinala a Semana da Diabetes 

A Câmara Municipal de Tavira vai assinalar a Semana da Diabetes entre os dias 8 e 14 de novembro com o tema “O acesso ao tratamento da diabetes. Se não agora, quando?”, com um programa recheado de iniciativas, anunciou a autarquia.

Este evento no concelho de Tavira tem como objetivo “sensibilizar e consciencializar a população para a prevenção e controlo da doença, assim como promover a cidadania e o estilo de vida saudáveis”, segundo o comunicado.

Além da iluminação do edifício dos Paços do Concelho com luzes azuis, vai decorrer um programa com a rúbrica “P’la sua Rica Saúde” na rádio Gilão, nos dias 12, 19 e 26 de novembro entre as 10:00 e as 12:00, com a participação de médicos, enfermeiros e nutricionistas.

No dia 14 de novembro, parte da Praça da República uma caminhada pela diabetes, a partir das 09:30.

Durante os meses de novembro irão decorrer outras ações acerca da diabetes como a sensibilização sobre a prevenção e controlo da doença e a avaliação do risco da diabetes a 10 anos através da Unidade de Saúde Móvel de Tavira

Esta iniciativa é organizada pela Unidade de Cuidados na Comunidade Talabriga, através do Projeto Comunitário Viver bem com a Diabetes, da ARS Algarve, do ACeS Algarve III Sotavento e do Município de Tavira, com a colaboração das Juntas de Freguesia do concelho.

