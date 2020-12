Tavira celebra aniversário da Dieta Mediterrânica

PUB

A Câmara Municipal de Tavira vai celebrar, a 4 de dezembro, o sétimo aniversário da inscrição da Dieta Mediterrânica como Património Imaterial da Humanidade da UNESCO, anunciou a autarquia.

Para a comemoração, o município vai oferecer aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico do concelho o livro didático “A Maria, o Avô Silvestre e a Dieta Mediterrânica”, cuja versão online está disponível na internet.

Este livro tem como objetivo “mostrar aos mais novos os princípios da Dieta Mediterrânica, no âmbito da candidatura CRESC Algarve 2020”, segundo o comunicado.

Para o fim-de-semana, a autarquia preparou um menu baseado no padrão alimentar da dieta mediterrânica que será divulgado na página de Facebook do município e no seu website, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António, o Agrupamento de Centros de Saúde Algarve III – Sotavento e o Centro de Saúde de Tavira.

As comemorações terminam com a transmissão através do Facebook de um concerto de Pedro Jóia Trio, composto por Pedro Jóia na guitarra, Norton Daiello no baixo e João Frade no acordeão.

A atuação decorre a partir das 21:30, tendo como palco a igreja da Misericórdia.