Tavira incentiva os mais novos a lerem durante as férias da Páscoa

Com a aproximação das férias da Páscoa, a Rede Nacional de Bibliotecas públicas, nomeadamente a Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, através da Direção-Geral do Livro, Arquivo e Bibliotecas, organiza mais uma edição do projeto “Juntos de Férias”, a qual disponibiliza livros, a partir de dia 28 de março.

Na app Desafios LeR+ são disponibilizados jogos sobre um conjunto de livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura para os jovens, os quais, ao alcançar a pontuação máxima, podem habilitar-se a prémios. A par disso, a app oferece, também, a possibilidade de pesquisa de qualquer livro do Catálogo PNL20227.