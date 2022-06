Tavira, Loulé e São Brás de Alportel em perigo máximo de incêndio

Os concelhos de Tavira, São Brás de Alportel e Loulé estão hoje em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também 39 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Guarda, Viseu e Bragança em perigo muito elevado de incêndio.

O perigo de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até sexta-feira.

Este perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado, com chuva fraca no litoral Norte e Centro, sendo geralmente pouco nublado na região Sul e pequena subida de temperatura, sendo mais acentuada no sotavento algarvio.

- Publicidade -

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 10 graus Celsius na Guarda e em Bragança, e os 17 em Faro, enquanto as máximas vão variar entre os 20 em Viana do Castelo e os 33 em Faro.