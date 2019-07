Tavira: “Os Dias do Vinho”

Em Tavira, vai ter lugar, de 12 a 14 de julho, no Jardim do Coreto e no Mercado da Ribeira, “Os Dias do Vinho”.

Um certame que conta com a presença de 40 expositores de vinho e gastronomia e onde estão em prova centenas de vinhos nacionais.

No dia 13, pelas 17h00, no Mercado da Ribeira, realiza-se a terceira etapa do concurso nacional “Enófilos às Cegas” que premeia as melhores duplas de provadores do país. A participação resulta num custo de 30 euros.

Durante este período, pelas 19h00, estão agendadas masterclass com o escanção Gonçalo Patraquim: “Crato branco e suas sinonímias” (dia 12), “Moscatel de Setúbal: um fortificado de excelência” (dia 13) e “Negra mole: a grande casta algarvia” (dia 14). Cada sessão terá um custo de 7 euros.

“Os Dias do Vinhos” trata-se de uma organização do grupo Cegos por Provas e da Rota dos Vinhos do Algarve, a qual conta com o apoio do Município de Tavira.