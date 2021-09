Tertúlia Farense retoma reuniões com memórias de Gonçalo Ribeiro Telles

A Tertúlia Farense vai retomar esta quinta-feira, dia 23 de setembro, as reuniões mensais, após 18 meses de interrupção e dado que as sessões, com lotação muito restrita de maio e junho, “não decorreram da melhor forma”, anunciou aquela organização, que detém um restaurante na Cidade Velha, em Faro.

“De Fevereiro de 2007 a Fevereiro de 2020 realizámos 141 reuniões mensais a que só a pandemia pôs cobro”, recorda.

Gonçalo Ribeiro Telles – O Homem e a Obra é o tema da sessão de amanhã, 23 de Setembro, e será apresentado pelo arquitecto paisagista Fernando Santos Pessoa e pelo médico Mário Lázaro. Após as intervenções iniciais dos 2 convidados teremos o habitual debate. Estará disponível o último livro do Fernando Santos Pessoa sobre o seu amigo e mestre Gonçalo Ribeiro Telles.

A iniciativa decorre a partir das 21h30 no restaurante Tertúlia Algarvia ( Largo Afonso III) e será, como habitualmente, antecedida de jantar. A lotação ,no pleno respeito pelas regras da DGS em vigor, encontra-se já esgotada, informa a nota de Imprensa.

