Título de Museólogo do Ano vem para o Algarve

Emanuel Sancho é diretor do Museu do Traje, em São Brás de Alportel, e agora vencedor do Prémio “Museólogo do Ano” pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM). O prémio foi entregue esta sexta-feira, 29 de outubro, em Lisboa.

Durante a cerimónia, o presidente da APOM, João Neto, destacou que Emanuel Sancho “tem sido um pilar da defesa da museologia e das boas práticas em São Brás de Alportel”, defendendo que “muito muda, todos mudamos, mas o Emanuel tem-se mantido como um rochedo para que o Museu de São Brás seja sempre uma referência no Algarve e uma boa referência na ligação às comunidades”.

No seu discurso, Emanuel Sancho reforçou que “se nos limitarmos a ser uma sala de visitas, tudo corre bem, mas jamais seremos instrumentos de mudança. Foi-nos dada a mão e seremos eternamente gratos à APOM. Após a tempestade, acreditamos que virá a bonança”.

Da cerimónia resultou ainda a menção especial para o Museu de Portimão, com a exposição fotográfica sobre a Covid-19 e a menção honrosa para o Museu Municipal de Loulé, na categoria de exposições temporárias com a obra “A saúde de uma comunidade: Loulé na 1ª metade do séc. XX”.

