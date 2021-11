Trabalhadores dos hotéis exigem aumento salarial mínimo de 90 euros

A Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT) aprovou uma moção a exigir um aumento salarial mínimo de 90 euros para os trabalhadores dos hotéis representados pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

Após a manifestação desta quinta-feira, 11, junto ao Congresso de Hotelaria e Turismo, em Albufeira os dirigentes, delegados sindicais e trabalhadores dos hotéis e outros alojamentos turísticos aprovaram uma moção na qual exigem aumento salarial mínimo de 90 euros para todos os trabalhadores, bem como a reposição de todos os direitos dos trabalhadores retirados desde o início da pandemia e o pagamento pontual dos salários.

Os trabalhadores exigem ainda a integração nos quadros de todos os trabalhadores despedidos, horários estáveis e a proibição do trabalho temporário, de prestadores de serviços e de estagiários para ocupar postos de trabalho permanentes. Por fim, exigem também a fiscalização séria aos apoios do Estado às empresas no âmbito da recuperação económica na pandemia, ao cumprimento da contratação coletiva, ao combate ao trabalho não declarado e clandestino, ao cumprimento dos horários de trabalho e demais direitos dos trabalhadores.

A AHP afirmou que os salários que estão a ser praticados na hotelaria “são já superiores aos fixados nas tabelas dos sindicatos” e que as “condições e termos do exercício da função são igualmente valorizadas pelos trabalhadores e empregadores. É aí que se pretende chegar: equilíbrio e valorização das profissões turísticas”.

