Os trabalhos de dragagem da barra de Tavira começam na próxima semana, num investimento de meio milhão de euros e com um prazo de execução de dois meses, anunciou hoje a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.

Em comunicado, a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) adianta que consignou a empreitada de dragagem de manutenção do Porto de Tavira, no distrito de Faro, na segunda-feira.

“A empreitada, com um prazo de execução de dois meses, contempla a dragagem de 63.000 metros cúbicos de sedimentos de constituição predominantemente arenosa provenientes da barra, canal de entrada e zona interior que inclui a zona das Quatro Águas e a Doca de Recreio, representando um investimento total de meio milhão de euros, proveniente integralmente do Orçamento do Estado de 2021”, lê-se na nota.

Segundo a DGRM, os trabalhos previstos serão iniciados na próxima semana, “primeiro com o levantamento completo da batimetria nas zonas de intervenção, ação após a qual decorrerão as dragagens sequencialmente nas diversas zonas referidas”.

Os trabalhos contemplam, igualmente, “o transporte dos sedimentos para imersão no meio marinho, sendo que a maior parte destes será colocada na deriva litoral, alimentando as praias e combatendo a erosão costeira”, de acordo com a DGRM.

