TSD faz conferência online sobre impactos do Covid-19 na região

Os Trabalhadores Sociais Democratas (TSD) do Algarve promovem quarta-feira uma conferência online sobre o impacto do Covid-19 na vida económica e social do Algarve, a realizar às 21:30, com transmissão via https://www.facebook.com/TSDAlgarve/, informou aquela estrutura afeta ao PSD.

Que impacto tem tido a pandemia de Covid-19 no aumento brutal do desemprno Algarve? Que medidas deveria o Governo aprovar para fazer face a esta profunda crise que se instalou na nossa região? As medidas entretanto implementadas são funcionais e suficientes? Que constrangimentos, que alterações se antevêem para o futuro? Estas e outras questões darão o mote para um debate de interesse público.

“Enquanto os empregadores privados lutam com graves problemas de liquidez, para garantir a produtividade das empresas e manter todos os postos de trabalho, o sector público desdobra-se para dar respostas às necessidades emergentes da população, num tempo de crise sanitária que potencia o desemprego e obriga a respostas sociais urgentes”, enuncia o TSD/Algarve.

Quanto aos sindicatos, “lutam por garantir os direitos dos trabalhadores associados, que acusam já um grande desgaste físico e alguma pressão psíquica, face a um clima de fragilidade laboral que promove o aproveitamento”, conclui a estrutura.