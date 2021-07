Turismo do Algarve está a relançar campanha para atrair turistas ibéricos

O Turismo do Algarve relançou na sexta-feira a campanha de marketing digital assente no mote “O Algarve fica-te bem! Sempre.”, iniciativa que visa atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias de verão 2021 na região, reforçando a confiança e notoriedade da oferta turística deste destino nacional, anunciou o organismo.

A nova fase desta campanha de social media advertising edisplay ads decorre entre 23 de julho (a passada sexta-feira) e 13 de agosto e tem como suporte um vídeo motivacional de 45 segundos que será divulgado nas redes sociais, de modo a inspirar os turistas na escolha do Algarve para as férias de verão. Será ainda partilhado nas plataformas especializadas em reservas de viagens, com o objetivo de promover o Algarve enquanto destino seguro para viajar.

“Apesar de o último ano e meio ter sido extremamente desafiante para o setor do turismo, queremos mostrar aos turistas portugueses e estrangeiros que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde pública. Independentemente das contrariedades, percebemos que a vontade de viajar tem vindo a crescer e é por isso fundamental reforçarmos a promoção do destino na época alta da atividade turística. Esperamos que a campanha contribua para o aumento de reservas e que juntamente com a vinda de britânicos, com as reservas de golfe previstas para setembro e com o avanço do processo de vacinação no espaço europeu ainda possamos melhorar o desempenho do verão no Algarve”, afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

A campanha de verão “O Algarve fica-te bem! Sempre.» promovida pelo Turismo do Algarve pretende dar continuidade à campanha com o mesmo lema lançada em maio deste ano, após o segundo confinamento.

