Turismo: RTA acaba de lançar manual de boas práticas perante a COVID-19

A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de disponibilizar o Manual de Boas Práticas – Algarve Clean & Safe, um documento que conta com um conjunto de recomendações direcionadas aos diversos agentes turísticos e que pretende reforçar a segurança do destino e a confiança de turistas, trabalhadores do setor e residentes, perante o novo contexto colocado pela situação epidemiológica COVID-19, anunciou aquele organismo.

Este manual, pioneiro entre os destinos turísticos nacionais, vem ganhar especial relevância numa altura em que o Governo acaba de anunciar a reabertura das praias para 6 de junho e que se espera a retoma gradual da afluência de turistas ao Algarve.

O documento está estruturado com dicas específicas por ramo de atividade (alojamento, restauração e similares, marinas e portos de recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de animação turística, parques de campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens, eventos).

Entre as orientações, elaboradas segundo as normas da Direção-Geral da Saúde e diretrizes internacionais existentes, encontram-se pontos como procedimentos de limpeza e higienização, formação de colaboradores e informação a disponibilizar as turistas e visitantes.

João Fernandes, presidente da RTA, sublinha: “O Algarve está pronto para reiniciar a sua atividade turística. Tem sido determinante o empenho conjunto das autoridades nacionais e dos agentes públicos e privados do setor turístico da região para que tal aconteça. Este manual é um exemplo de todos os esforços que temos vindo a levar a cabo. Esperamos que se torne uma referência para todos os que, diariamente, fazem com que sejamos o maior destino turístico do país e que terão agora desafios acrescidos”.

“Acolhemos com agrado as medidas apresentadas pelo Executivo para a reabertura das praias, um dos nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança e apelando ao sentido de responsabilidade e compreensão demonstrada por todos os cidadãos nestes tempos. Será altura de o Algarve voltar a oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que nunca, todos anseiam”, realça o responsável.

O Manual de Boas Práticas – Algarve Clean & Safe foi elaborado com o contributo do Turismo de Portugal; a ARAC – Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor; o CNIG – Conselho Nacional da Indústria do Golfe; a APPR – Associação Portuguesa de Portos de Recreio; a Marina de Vilamoura, SA – Vilamoura World; a Algarve Anima; a AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal; a Federação Portuguesa de Surf; a Associação Nacional de Surfistas; a Associação de Escolas de Surf da Costa Vicentina; e a Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve.